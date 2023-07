Wolf doodde eind mei 18 schapen in Appelscha

do 06 juli 2023 13.41 uur

APPELSCHA - Een wolf heeft op 31 mei achttien schapen gedood in Appelscha. Het roofdier doodde een week eerder ook vijf schapen in Boijl. Dat blijkt uit uitslagen die donderdag bekendgemaakt werden door BIJ12.

BIJ12 verzorgt namens provincies de beleidsuitvoering van de wolf. De dienst doet de monitoring en de afhandeling van tegemoetkoming in schade.

In Appelscha werden overigens niet alle schapen daadwerkelijk gedood door de wolf. Tien schapen waren dusdanig gewond geraakt dat ze niet meer verder konden leven.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een hond verantwoordelijk is voor de dood van drie schapen in Langezwaag. Deze werden op 21 april van dit jaar te grazen genomen.

Een aantal uitslagen is verder nog niet bekend. Zo werd op 2 juni in Gorredijk en op 11 juni in Broeksterwâld een schaap gedood. Daarvan is nog niet bekend of dit een wolf betreft of een ander dier.