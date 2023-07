Indrukwekkend tweede symposium voor Ik ben Wil

do 06 juli 2023 12.07 uur

DOKKUM - Stichting Ik ben Wil kijkt terug op een succesvol, maar vooral indrukwekkend tweede symposium. In een volle Bonifatiuskapel in Dokkum werd er gepraat, gesproken, gezongen, gelachen en gedeeld.

Het thema van het symposium was \'omgaan met dementie’. Verschillende sprekers kwamen daarover aan het woord met hun eigen persoonlijke ervaringen, en er was muzikale begeleiding van Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers.

De betrokkenheid en herkenbaarheid vanuit het publiek was groot en daarmee is precies het doel bereikt voor de stichting: het bespreekbaar maken van dementie.

Een jaarlijks symposium is een van de manieren waarop stichting Ik ben Wil dementie en alle vormen die daarmee annex zijn, in het voetlicht zet. Dat begon met een campagne in 2020 over Wil Vogt en haar familie, Wil had Alzheimer. Het projectteam van toen vormde een stichting in 2021.

Met elkaar realiseerden ze een belevingstuin, het project \'dansen met Alzheimer’, een boottocht, educatie op scholen, een boek, Expeditie Kilimanjaro, braintrainer, een zen-stoel, een tovertafel, en er komen projecten aan: onvergetelijk koken, een fietstocht met vergeetmenietjes, een nieuwe expeditie en een expositie over Alzheimer in Museum Dokkum.

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door Damstra Installaties, netwerk Dementie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân.

Meer informatie over de stichting Ik ben Wil is te vinden op www.ikbenwil.nl.

