Twaalf huurappartementen in voormalige Ringo Bar Feankleaster

wo 05 juli 2023 20.32 uur

FEANKLEASTER - De gemeente Noardeast-Fryslân wil in principe meewerken aan de realisatie van twaalf woonappartementen voor de verhuur in de voormalige Ringo Bar in Feankleaster.

De nieuwe eigenaar, Willem Kooistra uit Kollumersweach, heeft met het plan veel

aandacht voor de sociale verbinding tussen bewoners onderling en het dorp.

Vier appartementen worden geschikt voor mensen met een krappe beurs. Dat is een voorwaarde vanuit de gemeente en de eigenaar vindt dat zelf ook belangrijk. Daarnaast waardeert de gemeente het sociale karakter van het gebouw en de verbinding die er wordt gezocht met de mienskip.

De appartementen worden gepland in de bestaande gebouwen. Het voorste deel is een rijksmonument. Dit deel wordt zo veel mogelijk in de oude stijl gerestaureerd. Ook de schuur wordt gerenoveerd. Daarnaast is het de bedoeling dat er een buurtkamer wordt gemaakt, waarbij mogelijk ook cliënten van dagbesteding de Swaen een rol krijgen. Daarover zijn gesprekken gaande.

Bewoners mogen parkeren op het gemeentelijke parkeerterrein en het erf wordt groen ingericht met een knipoog naar een boerenerf. Over het erf komt een openbaar pad dat het gemeentelijke parkeerterrein verbindt met de Kleasterwei.

Ideeën voor uitwerking ophalen bij inwoners

De inwoners van Feankleaster zijn inmiddels op de hoogte van de plannen. Op termijn worden ze uitgenodigd voor een verdere toelichting. Mochten er dan nog mooie ideeën op tafel komen, kunnen die worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.