Brand in woning aan Badhuswei in DamwÃ¢ld

Brand in woning aan Badhuswei in Damwâld

wo 05 juli 2023 13.10 uur

DAMWâLD - In een hoekwoning aan de Badhuswei in Damwâld brak woensdag brand uit. De brand was volgens de brandweer ontstaan in de meterkast.

De eerste brandweerploeg werd om 12.51 uur opgeroepen voor de brand en bij aankomst was er sprake van een behoorlijke brand. Er is daarop gelijk besloten om ook een tweede ploeg te alarmeren.

Om 13.30 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. "Door de brand is de gasmeter beschadigd geraakt. Stedin is ter plaatse om de uitstroom van gas te stoppen." aldus de brandweer. Stichting Salvage is ingeschakeld om de schade met de bewoner af te handelen.

