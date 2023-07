Wie heeft vakantiewerk voor burgemeester Oebele Brouwer?

di 04 juli 2023 12.28 uur

BUITENPOST - Nog even en dan is het zomervakantie. Voor burgemeester Oebele Brouwer een periode om nuttig te besteden. Daarom zoekt hij vakantiewerk. ‘Stilsitte is dreech foar my, ik fyn it leuk om fakânsjewurk te dwaan. By wa mei ik dit jier de hannen út de mouwen stekke?’

Veel organisaties en bedrijven werken in de vakantieperiode gewoon door. In bijvoorbeeld de horeca en landbouw is het zelfs drukker dan normaal. Burgemeester Brouwer heeft in de week van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus tijd voor vakantiewerk. Kan uw bedrijf of organisatie wel een extra paar handen gebruiken?

Aanmelden

Wie heeft een leuke vakantiebaan voor de burgemeester van Achtkarspelen? Laat het weten en stuur voor 15 juli een e-mail naar communicatie@achtkarspelen.nl onder vermelding van ‘Vakantiewerk’. Voorwaarde is dat het om een bedrijf of organisatie uit de gemeente gaat. Uit de inzendingen worden enkele bedrijven en organisaties geselecteerd.