Beveiliger gestoken op dorpsfeest Gerkesklooster: leerstraf voor Groninger

ma 03 juli 2023 15.20 uur

LEEUWARDEN - Tijdens het dorpsfeest in Gerkesklooster stak een 19-jarige inwoner van het Groningse Kornhorn vorig jaar zomer een beveiliger met een klein mesje in de zij. De politierechter bepaalde maandag dat de Groninger een leerstraf moet volgen.

Verdachte had iets zilverkleurigs in de hand

De Groninger was met vrienden op het dorpsfeest in Gerkesklooster. Daar kreeg de groep ruzie met een andere groep jongeren. Omdat de verdachte een van de aanstichters leek te zijn, pakte een beveiliger de jongen vast. Terwijl de twee wegliepen voelde beveiliger een pijn in de zij. De man had gezien dat de verdachte iets zilverkleurigs in de hand had.

Wondje onder de oksel

Getuigen, waaronder een collega-beveiliger, zagen de verdachte een stekende of zwaaiende beweging met zijn arm maken. De beveiliger had een klein wondje onder de oksel. In zijn jas en shirt zaten kleine gaatjes op dezelfde hoogte als de wond. Later werd op het terrein op de plaats waar de man zou zijn gestoken een klein mesje gevonden.

Drie afwijkende verklaringen

Op de zitting zei de Groninger dat hij het mesje had meegebracht naar het dorpsfeest, maar hij zou de beveiliger niet hebben gestoken. Het mesje zou hij al voor het incident hebben weggegooid. Bij de politie had hij drie afwijkende verklaringen afgelegd over het mes. In eerste instantie had hij gezegd dat hij geen mes bij zich had, later verklaarde hij dat hij het mes bij een vriend had laten liggen.

"Op zo’n feest moet het gezellig zijn"

Pas op het laatst gaf hij toe dat een mes had meegenomen maar dat hij het voor het steekincident al had weggegooid. Dat hij wisselend had verklaard over het mes en dat drie getuigen hadden gezien dat hij een zwaaiende beweging had gemaakt, maakte dat de rechter ervan overtuigd was dat de Groninger de beveiliger wel had geprikt. "Dit is een ernstig feit. Op zo’n feest moet het gezellig zijn", zei de rechter.

Reclassering maakt zich zorgen om drankgebruik

Bij het bepalen van de straf hield de rechter er rekening mee dat de reclassering had opgeschreven dat de jongen soms impulsief en ondoordacht kan handelen en niet altijd de gevolgen van wat hij doet kan voorzien. De reclassering maakte zich wel zorgen om het drankgebruik van de verdachte. Op de zitting vertelde hij dat hij bij een vriend twee shotjes had gehad en over de hele avond 20 tot 22 bekers bier op had. Ook heeft hij al eens met drank op achter het stuur gezeten.

Voorval maakte indruk op beveiliger

De reclassering adviseerde het opleggen van een leerstraf die is gericht op het verminderen en voorkomen van antisociaal gedrag. Ook vond de reclassering dat het jeugdstrafrecht toegepast moest worden. De rechter en ook de officier van justitie namen het reclasseringsadvies over. De Groninger moet een leerstraf volgen, die duurt 35 uur, en hij moet 500 smartengeld aan de beveiliger betalen. Het voorval heeft volgens de officier veel indruk gemaakt op de beveiliger.