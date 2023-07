Feanster (23) rijdt met drank en zonder rijbewijs en helm

ma 03 juli 2023 14.27 uur

SURHUISTERVEEN - Een 23-jarige bromfietser uit Surhuisterveen deed zaterdagnacht een poging om uit de handen van de politie te blijven, het mislukte. De agenten zagen hem rond 3.00 uur zonder helm rijden in zijn woonplaats.

De Feanster had de politieauto in de gaten en reed het voetpad op, toen hij merkte dat de auto keerde om achter hem aan te gaan. De bestuurder stapte af, parkeerde zijn bromfiets en mengde zich tussen een groepje mensen.

De Feanster werd niet veel later door de agenten herkend en bekeurd voor het rijden zonder helm, maar daar bleef het niet bij. Uit een blaastest bleek dat hij onder invloed van alcohol reed. De ademanalyse op het bureau in Burgum gaf een uitslag van 580 µg/l.

Het rijbewijs van de Feanster lag bovendien al bij justitie omdat het in februari was ingevorderd vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Buiten de boete voor het rijden zonder helm is er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol en het rijden tijdens een rijontzegging.

De verdachte zal zich binnen afzienbare tijd voor deze zaken bij de rechter moeten verantwoorden.