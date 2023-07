Automobilist rolt talud af bij rotonde van Sumar

ma 03 juli 2023 12.28 uur

SUMAR - Een 27-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel eindigde zaterdagochtend vroeg met zijn auto in de bosschages langs de Van Harinxmaweg bij Sumar. De man was onder invloed.

De man verliet even na 6.00 uur de Centrale As en op de rotonde met de Van Harinxmaweg ging het mis. Hij verloor de controle over het voertuig.

De auto reed over de binnenkant van de rotonde en reed daarna door. De auto rolde vervolgens via het fietspad van het talud af naar beneden. De auto kwam in de bosschages tot stilstand.

Uit een adem- en speekseltest op het politiebureau bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol en drugs was. Hij werd aangehouden en op het bureau is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Er is een rijverbod opgelegd en wanneer de uitslag van het bloedonderzoek binnen is, wordt de zaak voor de bestuurder vervolgd. Het voertuig werd door een berger afgevoerd.