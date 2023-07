Ringfeart-race in watersportdorp EarnewÃ¢ld

Ringfeart-race in watersportdorp Earnewâld

zo 02 juli 2023 20.05 uur

EARNEWâLD - Zeilvereniging E.M.M. uit Earnewâld organiseerde zondag de Ringfeart Race. Een uitdagend wedstrijd parcours op het water.

Het parcours was in de Ringvaart en begon bij het toeristenbureau. De race ging tot aan het bruggetje. Telkens streen er twee teams van verschillende categorieën tegen elkaar. Het ging om de snelste tijd en wie dus als eerste de bel liet klinken!

De activiteit is onderdeel van de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' worden georganiseerd. De middenstand en lokale verenigingen organiseren elke zondagmiddag vanaf mei t/m september een activiteit die plaatsvindt in en om het centrum van Earnewâld.

