Tuinconcert 'Muzikaal Europa' in FeanwÃ¢lden

Tuinconcert 'Muzikaal Europa' in Feanwâlden

zo 02 juli 2023 19.28 uur

FEANWâLDEN - Muziek waar je blij van wordt of waarvan je benen beginnen te dansen. Gewoon door de klanken van een viool, een accordeon, een cello.... niet eens versterkt. Dat was zondag de magie van RemoliNo. Het muziektrio gaf 's middags een tuinconcert bij De Schierstins in Feanwâlden.

RemoliNo´s muziek is geworteld in bijzondere streken en landen, van Ierland tot Oekraïne en Rusland, en van Noorwegen tot Italië. Het kan gaan om Ierse folk, zigeuner- of Jiddische of andere muziek. Altijd muziek met een verhaal.

Doordat RemoliNo geen 'mainstream’ muziek maakt, is de bekendheid bij het grote publiek beperkt. Toch bevat deze onopvallende oester prachtige muzikale parels. De groep heeft een enorme 'staat van dienst’, gezien alle eerdere projecten en de opleiding en ervaring van de muzikanten Carel van Leeuwen, Herman Peenstra en Marcel Prins. Ook de spontane manier van muziek maken spreekt mensen aan: "Deze mannen maken geen muziek, ze zijn muziek!", is een van de opmerkingen na een optreden van het trio.

