Brandweer blust brand in bosjes bij zwembad

zo 02 juli 2023 18.30 uur

BURGUM - De Burgumer brandweer kwam zondagmiddag in actie vanwege een buitenbrand bij het zwembad in Burgum. Tussen het zwembad en de school stonden stoelen in brand. De brand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken door jeugd.

Met spoed kwam de brandweer ter plaatse en bluste het vuur.