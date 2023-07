Huis van de maand: Warmoltsstrjitte 80 te Harkema

zo 02 juli 2023 18.21 uur

SURHUISTERVEEN - Deze verrassend ruime jaren '30 woning met aangebouwde berging en vrijstaande garage is gelegen op een perceel van 415m2 eigen grond, aan de doorgaande weg en op korte afstand van de voorzieningen die Harkema te bieden heeft.

Het woonhuis is traditioneel gebouwd in 1937 en in 1976 uitgebreid, waardoor het nu een gebruiksoppervlak heeft van 131m2. Het is grotendeels voorzien van dubbele beglazing en verwarmd door een nieuwe HR combiketel van het merk Intergas.

Op de begane grond bevinden zich een slaapkamer en badkamer, wat het huis levensloopbestendig maakt. De bestemming is "gemengd". Dit betreft een woonbestemming, maar dan met meer mogelijkheden.

Begane grond:

Hal/entree; royale lichte woonkamer van ca. 31m2, de open keuken met kelder en aansluitend de eetkamer, een slaapkamer, de bijkeuken met witgoedaansluitingen, badkamer met douche en wastafel; toilet met staand closet, de aangebouwde serre en de aangebouwde berging met overkapping.

Eerste etage:

Overloop met aansluitend 2 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer 15m2; cv-ruimte en bergruimte.

Tweede etage:

Via losse trap te bereiken bergzolder.

De voor-, zij- en achtertuin zijn onderhoudsvriendelijk aangelegd. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten. Aan de achterzijde bevindt zich ook de houten garage van 15m2. De oprit biedt voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Het dorp Harkema:

Harkema beschikt over diverse voorzieningen, zoals basisscholen, winkels en sportaccommodaties. Daarnaast ligt de woning op korte afstand van uitvalswegen richting Leeuwarden, Drachten en de A7 (Groningen-Heerenveen).

Surhuisterveen:

Harkema ligt op korte afstand van Surhuisterveen, een dorp in de regio met een uitgebreid aanbod aan faciliteiten, zoals vier grote supermarkten, veel bedrijvigheid, een groot openluchtzwembadcomplex, levendige horeca en een multifunctioneel centrum met onder andere een bibliotheek en ontmoetingsplekken. Surhuisterveen is bovendien goed bereikbaar via de snelweg (A7) met uitstekende verbindingen naar Groningen, Drachten en Heerenveen. Ook Leeuwarden is eenvoudig te bereiken via de WâldWei.

Een fijne jaren 30 woning aan de Warmoltsstrjitte 80 in Harkema. De flexibele makelaars laten u graag alle mogelijkheden in dit ruime geheel zien.

