Brandende hooibalen in loods bij Augsbuert-Lytsewald

za 01 juli 2023 21.34 uur

AUGSBUERT-LYTSEWâLD - In een loods aan de Trekweg in Augsbuert-Lytsewald is zaterdag brand ontstaan. Er lagen hooibalen opgeslagen die mogelijk door hooibroei in brand zijn gevlogen. De brandweer werd rond 21.10 uur opgepiept.

De brand was vrij snel onder controle. De hooibalen werd de loods uitgereden zodat de brandweer ze kon blussen. De Trekweg werd tijdelijk afgesloten voor de waterwinning.

FOTONIEUWS