Harmonicafestijn bij museum De Spitkeet

za 01 juli 2023 21.27 uur

HARKEMA - Zaterdag vond in het openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema het Harmonicafestijn plaats. Jammer genoeg werkte het weer niet mee. Het instrument, in de omgeving beter bekend als de trekzak, is iets wat vroeger veel in de armere streken werd gebruikt bij bruiloften en feesten. Maar het instrument werd door veel mensen thuis bespeeld. Een berucht iemand als Durk Tabak was een zeer gerespecteerde speler.

Tijdens het festijn traden onder andere De Loekpoedels op. Deze dag was bedoeld voor harmonica (trekzak), Steirische harmonica en accordeons. Op het terrein en in het museum kon men overal muziek maken. Bij dit gebeuren was er geen open podium, zoals bij de vele harmonicadagen in het oosten van het land.

FOTONIEUWS