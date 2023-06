Project in gastvrij Dokkum voor Duitse toerist komt op gang

vr 30 juni 2023 20.08 uur

DOKKUM - De Halve Maan en Hotel de ABDIJ waren de eerste bedrijven die hun menukaart hebben laten vertalen in het Duits met de gratis vertaalservice van Promotie Dokkum. Inmiddels zijn er zeven bedrijven die dat hebben gedaan.

"Door onze menukaart in het Duits aan te bieden, hebben we al 80% van de vragen beantwoord", zegt Theo Kingma van de Halve Maan. De gratis vertaalservice is voor alle ondernemers in de binnenstad beschikbaar. Ook voor de snelcursus Duits voor horeca en retail die maandag 3 juli georganiseerd wordt zijn inmiddels tientallen aanmeldingen.



Het is een van de eerste acties die wordt gedaan om de beleefwaarde van Dokkum voor de Duitse toerist te vergroten. Een volgende actie is er binnenkort: een praktische snelcursus Duits voor iedereen die in de horeca en retail werkt in Dokkum. In het najaar is er een uitgebreidere vervolgcursus.

Beide acties zijn onderdeel van het project 'de Duitse toerist naar Dokkum’, een samenwerking tussen Stichting Promotie Dokkum en Ondernemersvereniging Dokkum. Dankzij subsidie vanuit de versnellingsagenda Noardeast-Fryslân is er een plan gemaakt dat wordt uitgevoerd door het contentteam van Stichting Promotie Dokkum.

Naast de vertaalservice en taalcursus volgt er onder andere een online campagne, wordt dokkum.nl naar het Duits vertaald en wordt er een persreis georganiseerd.