Dantumadiel inspireert andere kleine gemeenten van Nederland

vr 30 juni 2023 20.05 uur

DAMWâLD - Dantumadiel was vrijdag gastheer voor de halfjaarlijkse K80-bijeenkomst. Vanuit het hele land kwamen vertegenwoordigers en bestuurders naar Damwâld.

De dag begon met een vergadering van het Algemeen Bestuur van K80 in het gemeentehuis van Dantumadiel. Na de lunch in De Kruisweg werd in sessies gesproken over hoe om te gaan met het gemeentefonds, de krappe arbeidsmarkt en vitale kernen. 'Het is prettig om met gemeenten te sparren die dezelfde omvang hebben als wij’, aldus Agricola. 'Niets is mooier dan met elkaar nieuwe inzichten en ideeën te delen.’

K80 gemeenten

K80 is een samenwerkingsverband van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. In 2022 opgestart door een kopgroep van acht gemeenten, waaronder Dantumadiel. 'Vanuit dit netwerk hebben we een veel grotere stem in de grote maatschappelijke thema’s. We kunnen nu beter aansluiten bij de VNG en het Rijk,’ zegt burgemeester Klaas Agricola. Het netwerk is inmiddels uitgegroeid tot een groot en sterk geheel van bijna 60 gemeenten.

