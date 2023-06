Eis 3 jaar cel voor kopschopincident tijdens Admiraliteitsdagen

vr 30 juni 2023 16.20 uur

LEEUWARDEN - Voor een kopschopincident tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum van vorig jaar is vrijdag tegen een 34-jarige Dokkumer een gevangenisstraf van vier jaar waarvan een jaar voorwaardelijk geëist.

Zwaar hoofdletsel

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de Dokkumer verantwoordelijk voor het zware hoofdletsel dat het slachtoffer heeft overgehouden aan de mishandeling. Het slachtoffer, afkomstig uit Dokkum, werd in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 september ernstig gewond aangetroffen op de Grote Breedstraat in Dokkum. De man had een grote bult op het voorhoofd en het bloed kwam uit zijn oren. Hij was niet aanspreekbaar.

Breuk in de schedel

Er was volgens een arts sprake van levensbedreigend letsel. Er zat een breuk in de schedel en een deel van het schedelbot boven het oor was verplaatst. Er was sprake van verschillende bloedingen in de hersenen. Twee getuigen hebben de verdachte aangewezen als degene die het slachtoffer eerst een klap gaf en vervolgens, terwijl de man op grond lag, tegen het hoofd trapte.

Dna op schoen verdachte

Het slachtoffer zou als eerste hebben geslagen, maar dat maakte het voor de officier van justitie allemaal niet anders. Zij ging uit van een poging tot doodslag. Op een van de schoenen van de verdachte is op de wreef en de neus een gemengd dna-profiel aangetroffen, met ook het dna van het slachtoffer. In combinatie met de getuigenverklaringen was dat voor de officier het bewijs dat de verdachte heeft geschopt.

Stress om "die kutschoenen"

Zowel de verdachte als het slachtoffer kunnen zich niet, of niet precies herinneren wat er die nacht is gebeurd. De Dokkumer bleef wel volhouden dat hij het slachtoffer niet heeft geschopt of geslagen. "Ik zit zo niet in elkaar", zei hij verschillende keren tijdens de zitting. In telefoongesprekken die tijdens de voorlopige hechtenis zijn afgeluisterd had hij gezegd dat het enige waar hij stress om had "die kutschoenen" waren.

Verdachte: "Ik zat vol met stress"

Toen hij in het politieverhoor geconfronteerd werd met de resultaten van het dna-onderzoek zou hij geantwoord hebben dat "het plaatje compleet" was. De Dokkumer zei dat hij vast zat zichzelf helemaal kwijt was geraakt: "Ik zat vol met stress". "Het verblijf in de PI (penitentiaire inrichting – red.) heeft hem geraakt en onzeker gemaakt", verduidelijkte advocaat Evert van der Meer.

Openlijke geweldpleging

De raadsman vond dat zijn cliënt zich hoogstens schuldig had gemaakt aan openlijke geweldpleging. Daarvoor zou een werkstraf op zijn plaats zijn. Over het dna op de schoen van zijn cliënt merkte Van der Meer op dat dat ook op een andere manier overgedragen kon worden.

Slachtoffer heeft last van restverschijnselen

Het slachtoffer heeft lang moeten revalideren. Hij heeft nog steeds last van restverschijnselen, hij is snel overprikkeld en heeft concentratieproblemen, en het is maar de vraag of hij ooit volledig zal herstellen. Bij de gebruikmaking van het spreekrecht zei hij dat hij blijft vechten voor zijn herstel en dat hij niet kon begrijpen dat de verdachte, die zelf kinderen heeft, dit een ander kon aandoen.

De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.