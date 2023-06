Kaarten Hûnewipperrock ondanks inflatie goedkoper dan vorig jaar

vr 30 juni 2023 15.00 uur

RINSUMAGEAST - De kaartverkoop van Hûnewipperrock is weer begonnen. Het jaarlijkse festival in Rinsumageast vindt dit jaar plaats op 25 en 26 augustus.

In de voorverkoop kosten kaarten voor de zaterdagavond slechts € 15,00 (aan de deur € 20,00) en voor de vrijdag zelfs maar € 5,00 (aan de deur € 10,00). Ook wordt geprobeerd de muntprijs weer zo laag mogelijk te houden. Dit door het efficiënt organiseren, de inzet van vrijwilligers en het binden van lokale sponsoren.

Hûnewipperrock is alweer toe aan de twaalfde editie en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een uniek festival. Naast grote namen die al eens hebben opgetreden zoals de Party Animals, de Hûnekop, Handsome Poets, de Doelleazen, Johannes Rypma, Corneum, Alice Springs en Jack Bottleneck (en nog veel meer) zijn er altijd opmerkelijke dingen te beleven.

Voorbeelden zijn allemaal stro in het publiek, een vette schuimparty en stripteases (uiteraard voor meerdere genders wat wils). Het eigen drankje 'Fake Taksi' is inmiddels een begrip. Het gaat er allemaal net wat anders aan toe dan elders en gezien de stijgende opkomst lijken bezoekers dit te kunnen waarderen.

Op vrijdag 25 augustus is er een primeur: de enige echte Q-music Foute Party betekent het eerste verkleedfeestje op Hûnewipperrock. De bekende t-shirts natuurlijk daargelaten. Op zaterdag 26 augustus onder meer optredens van Melrose (bekend van het nummer 'O') en Highway to Rosie. Deze AC/DC-tribute band is nauwelijks te onderscheiden van de echte en is na een daverend optreden vorig jaar meteen weer geboekt.

Op veelvuldig verzoek is het gratis matinee ook weer terug op zaterdag 26 augustus. Dan zijn er natuurlijk speeltoestellen voor kinderen, zodat ouders ongestoord bier kunnen drinken. Kaarten zijn te bestellen via www.hunewipperrock.nl