Start bouwrijp maken van Adolarstrjitte WÃ¢lterswÃ¢ld

Start bouwrijp maken van Adolarstrjitte Wâlterswâld

vr 30 juni 2023 10.29 uur

WâLTERSWâLD - Wâlterswâld krijgt er binnenkort tien woningen bij.

Wethouder Kees Wielstra gaf donderdagochtend het officiële startsein voor het bouwrijp maken van de grond bij de Adolarstrjitte, nabij de Bonifatiusstrjitte.

Aan de rand van het dorp komen vier twee-onder-een-kap-woningen en zes vrijstaande woningen. Aannemer Daniel Pijnacker B.V. uit Kollum is begonnen met het geschikt maken van het terrein, zodat er in het najaar met de bouw gestart kan worden.

Voorzitter Kees Boersma van Dorpsbelang Wâlterswâld: "Wy binne tige wiis dat \'r dat der nei lange tiid wer boud wurdt yn ús doarp. Dêr is grut ferlet fan. De plannen binne yn goed oerlis mei de buert en belangstellenden út it doarp makke. Hiel bliid mei!".

Verschillende woningbouwprojecten

Over een paar weken start Daniel Pijnacker B.V. ook met het bouwrijp maken van de grond voor het uitbreidingsplan Jagerswei III in Broeksterwâld. En in 2024 wordt het nieuwbouwplan De Bosk in Feanwâlden uitgebreid. Ook zijn er voor volgend jaar nieuwbouwplannen in Rinsumageast en De Westereen.