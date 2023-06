Opbouw Surhuzum Open Air in volle gang

do 29 juni 2023 16.55 uur

SURHUIZUM - De opbouw van Surhuzum Open Air is in volle gang. Het festival, wat op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli zal worden gehouden aan het Pûsterpaad bij Surhuizum, werkt dit jaar met twee podia op de zaterdag. "Er is dit jaar een strak schema om de tien bands op tijd te laten starten", aldus Eerde Jan Postma van de organisatie.

Op de vrijdagavond om 19.30 uur zal Poppa Jay and the Holy Rollers het spits van de Classic Rocknight afbijten. De band Exile mag daarna aantreden met hun covers van The Rolling Stones. De band Dilana, zij brengen een tribute aan de Legendary Women of Rock, mag de zaterdag afsluiten.

Op zaterdag vangt het festival aan om 14.45 uur. De volgorde van de bands is dan als volgt:

Bildtar

Black Goo

Boneripper

Baldrs Draumar

Insurrection

Best of Foo

Oltas

Pene Corrida

Undawn

Ghost Division

Het terrein opent op vrijdag om 18.00 uur, op zaterdag is het publiek welkom vanaf 14.00 uur.

Voor het festival zijn nog kaarten verkrijgbaar. Zie www.soa.frl

FOTONIEUWS