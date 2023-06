Smoordronken hardleerse man stapt alsnog in auto na aanhouding

wo 28 juni 2023 15.32 uur

SUMAR - Een smoordronken man stapte dinsdag alsnog in de auto nadat hij en een vrouw al waren aangehouden vanwege een ongeldig rijbewijs. Hij zat om 13.00 uur in de auto van een vrouw die tijdens een verkeerscontrole op de Centrale As werd gecontroleerd.

Terwijl de vrouw door de politie naar het bureau werd overgebracht, brachten andere agenten haar auto en de beschonken passagier naar de carpoolplaats bij Sumar. Het wemelde daar van de politie vanwege de grote verkeerscontrole.

Om te voorkomen dat de passagier in beschonken toestand met de auto zou vertrekken, werd hem al een rijverbod opgelegd. Het duo gaf bij de politie aan dat bekenden in kennis waren gesteld om hen en de auto op te halen, maar was vele uren later nog steeds niet opgepikt.

Even na 19.00 uur werd de verkeerscontrole beëindigd en bleef het tweetal op de carpoolplaats achter. Vlak na vertrek van de laatste politieauto, reed ook de bewuste auto van het duo de weg weer op. De politie had het duo in de gaten gehouden en ze werden gelijk weer van de weg gehaald.

Deze keer bleek de man te rijden die eerder nog als passagier in de auto zat. Hij overtrad daarmee het rijverbod en bleek niet in bezit te zijn van een rijbewijs. Ondertussen had hij flink gedronken. De ademanalyse op het bureau resulteerde in een adem/alcoholuitslag van 1430 µg/l, ruim 16 keer meer dan toegestaan.

Tegen beide bestuurders werd proces-verbaal opgemaakt.