Na 23 jaar afscheid van Hennie Hoekstra bij Dokwurk

wo 28 juni 2023 15.23 uur

DOKKUM - Alle collega's namen dinsdag in de kantine van Dokwurk samen met familie en begeleiding feestelijk afscheid van Hennie Hoekstra. Hennie was sinds 2001 in dienst van het bedrijf.

Hennie heeft o.a. een aantal jaren in de kwekerij in Driesum gewerkt, het lukte haar om met een speciale aanpassing stekjes op te potten. Verder heeft ze op de vestiging in Kollum en Dokkum verschillende verpakkingswerkzaamheden verricht.

De laatste jaren kostte het Hennie steeds meer moeite om haar werk goed vol te houden en daarom is gaat ze, na een dienstverband van bijna 23 jaar bij Dokwurk, haar werkzaamheden voortzetten in de vorm van een dagbestedingsplek bij It Badhus in De Westereen.

"Hennie wordt bedankt voor haar geweldige inzet in de afgelopen 23 jaar. We wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek." aldus afdelingsleider Sytze Wiersma.