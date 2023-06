Centrale As gaat nog één keer volledig weekend 'dicht'

wo 28 juni 2023 11.04 uur

DOKKUM - De werkzaamheden aan de Centrale As zijn bijna klaar. Om de werkzaamheden af te kunnen ronden, zal de provincie Fryslân de weg nog één weekend volledig afsluiten.

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli is de Centrale As tussen afslag Dokkum en afslag De Westereen in beide richtingen volledig afgesloten voor verkeer. Na dat weekend is de weg weer helemaal open voor verkeer.

Er vinden dan nog wel afrondende werkzaamheden plaats (opruimen e.d.), maar dat geeft geen hinder voor het verkeer.

Het verkeer wordt omgeleid via de N361 en de N355. Deze omleidingsroute geldt ook voor het openbaar vervoer. Meer informatie hierover vindt u op www.arriva.nl/halte.