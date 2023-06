Zwemloop in Kollum

wo 28 juni 2023 10.00 uur

KOLLUM - Aanstaande vrijdag 14 juli om 19.00 uur organiseert Vitaleer een zwemloop in en rondom openluchtbad "It Paradyske" te Kollum. Tijdens deze zwemloop wordt er eerst gezwommen in het zwembad en gelijk daarachteraan een mooi parcours hardgelopen.

Sporters kunnen kiezen uit de volgende 2 afstanden, 500 meter zwemmen + 5 kilometer hardlopen of 1000 meter zwemmen + 10 kilometer hardlopen. Tijdens het zwemmen mag je zelf kiezen of je schoolslag of borstcrawl zwemt. Het is ook mogelijk om in duovorm mee te doen, waarbij een van de deelnemers zwemt en de ander neemt het lopen voor zijn/haar rekening.

Het belooft een prachtig evenement te worden. Deelname bedraagt €12,- en als duo €18,-. Je kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar: marianne@vitaleer.nl