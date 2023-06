Bonifatiusbeurs voor Klaas Jacob Dijkstra en Bram de Vries

di 27 juni 2023 15.22 uur

DOKKUM - Klaas Jacob Dijkstra en Bram de Vries ontvingen van burgemeester Kramer de Bonifatiusbeurs 2023. Elk jaar ontvangen twee oud-leerlingen van middelbare scholen in Noardeast-Fryslân die studeren aan Nederlandse universiteiten of hogescholen een studiebeurs voor het volgen van een internationale academische zomerstudie in Fulda. De Duitse partnerstad van Dokkum.

Klaas Jacob Dijkstra uit Rinsumageast is student Social Work aan NHL-Stenden te Leeuwarden. Bram de Vries uit Hallum volgt aan NHL Stenden de studie International Hospitality Management. De twee studenten maken in Fulda deel uit van een gezelschap van 50 studenten uit zo’n 15 landen. De studiebeurs is mogelijk gemaakt door de stad Fulda en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het promoten en mogelijk maken van internationale ontmoetingen tussen jongeren is voor Fulda en de deelstaat Hessen waar zij deel van uitmaakt, een belangrijke opdracht. Door haar strategische ligging nabij de voormalige Oost-Duitse grens is de oorlogsdreiging tijdens de periode van de Koude Oorlog zeer voelbaar geweest in Fulda.

Fulda en de deelstaat Hessen kijken vanuit deze geschiedenis verzoenend vooruit. Deze ontmoeting tussen jonge mensen en samen intensief optrekken leidt tot waardevolle internationale verbindingen over de hele wereld. Jongeren uit andere landen krijgen een gezicht en nemen elk een verhaal mee waarmee uiteindelijk ieders horizon wordt verbreed.

De Bonifatiusbeurs 2023 is in het stadhuis van Dokkum uitgereikt door burgemeester Kramer, in aanwezigheid van de leden van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda die voor de gemeente Noardeast-Fryslân de contacten met Fulda verzorgen.