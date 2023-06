Winkeldief had geen schone kleding: twee weken cel

di 27 juni 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Twee (oud-) bewoners van het Drachtster azc zijn dinsdag voor het plegen van winkeldiefstallen bij verstek veroordeeld tot celstraffen. Een 24-jarige Algerijn, die begin dit jaar tot drie keer toe bij verschillende winkels had gestolen, kreeg twee weken cel.

Boodschappen in de rugzak

Een tweede verdachte, 29 jaar oud, kreeg een celstraf van een dag – gelijk aan het voorarrest – plus zes dagen voorwaardelijk.

Beide mannen werden op 8 februari opgepakt nadat ze bij de Albert Heijn boodschappen hadden gestolen. In een rugzak hadden ze onder meer bananen, aardappelen, melk en brood gestopt.

Winkelmedewerker hield het duo in de gaten

Ze hadden voor in totaal ruim 47 euro aan boodschappen gestolen. Een medewerker van de winkel had het duo in de gaten gehouden. Ze waren aanvankelijk in de rij voor de kassa gaan staan, maar uiteindelijk toch via de ingangspoortjes de winkel uitgelopen. De jongste van de twee verklaarde dat hij onder invloed van drugs was.

Joggingpak gestolen

Hij was een week eerder ook al tegen de lamp gelopen toen hij bij de Dirk van den Broek een paar Nikes had weggenomen. Op 19 januari had hij bij de Sting in Drachten een joggingpak gestolen. Dat kwam aan het licht toen hij dezelfde dag bij een andere winkel werd aangehouden.

Geen schone kleding

Bij de politie betuigde de man spijt, hij beloofde dat hij nooit meer iets zou stelen. Hij had kleding gestolen omdat hij naar eigen zeggen geen schone kleding had. Hij zou zijn kleren in Ter Apel zijn kwijtgeraakt.

De 29-jarige verdachte is volgens de officier van justitie onvindbaar. De andere verdachte kreeg bovenop de twee weken celstraf een week cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.