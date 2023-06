Vrouw in eigen woning verkracht: 2,5 jaar cel voor ex-vriend

di 27 juni 2023 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige oud-inwoner van de stad Groningen die in december vorig jaar een ex-vriendin in haar eigen woning heeft verkracht, is dinsdag veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel.

Verdachte mag op geen enkele wijze contact opnemen

Bovenop de onvoorwaardelijke gevangenisstraf legde de rechter een half jaar voorwaardelijk op, met een proeftijd van drie jaar. Gedurende de proeftijd mag de man op geen enkele wijze, direct of indirect, contact opnemen met het slachtoffer. Ook mag hij niet binnen een straal van tien kilometer van haar woning komen.

Cocaïne gebruikt en gedronken

Op 13 december vorig jaar dook de man in de vroege ochtend plotseling op bij de woning van het slachtoffer in de gemeente Achtkarspelen. Hij had cocaïne gebruikt en hij had alcohol gedronken. De vrouw werd geslagen en onder bedreiging van een mes verkracht. Daarna werd ze op meerdere plekken in en rond de woning verkracht. De man had op de zitting verklaard dat hij het slachtoffer niet had gedwongen.

Verklaring slachtoffer "betrouwbaar en geloofwaardig"

Nadat ze over vroeger hadden gepraat zouden ze "een vluggertje" hebben gehad. De rechtbank hield vast aan de verklaring van het slachtoffer. Zij heeft naar het oordeel van de rechtbank op essentiële punten consistent en gedetailleerd verklaard. De rechters bestempelden haar verklaring als "betrouwbaar en geloofwaardig".

Geld afhandig maken niet bewezen

De rechtbank neemt het de verdachte extra kwalijk dat hij de vrouw in haar eigen woning heeft verkracht, bij uitstek de plek waar ze zich veilig zou moeten voelen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de man ook geprobeerd heeft zichzelf te bevoordelen door de vrouw geld afhandig te maken.

Ander wetsartikel

In Whatsapp-berichten had hij gedreigd sekstapes naar buiten te brengen als ze geen 20.000 euro zou betalen. Om dit te kunnen bewijzen had het Openbaar Ministerie (OM) een ander wetsartikel ten laste moeten leggen. Daardoor viel de straf iets lager uit dan de drie jaar cel die het OM had geëist.