Leerlingen maken interactief kennis met democratie

di 27 juni 2023 14.03 uur

BUITENPOST - \'Ik bin tsjin dit beslút!’, klonk het resoluut in de raadzaal van Achtkarspelen. Leerlingen van groep 7 en 8 van De Reinbôge uit Twijzelerheide, De Wynroas uit Harkema, De Twa-ikker uit Augustinusga en OBS De Mienskip uit Buitenpost maakten kennis met de democratie. Ze deden mee aan Democracity, een interactief en educatief spel.

Met het doe-programma maken kinderen kennis met democratische besluitvorming. \'In moaie manier om as gemeente de doarren iepen te setten foar de basisskoallen’, aldus griffier Geert Andringa. \'Op boartsjende wize ûnderfine se dat oerlis, argumintaasje en in mearderheid nedich binne yn in demokratyske maatskippij. Wa wit sit der wol in riedslid of wethâlder fan de takomst by.’

Democracity werd gespeeld in de raadzaal op een plattegrond met wegen, woonhuizen en gebouwen. Doel van het spel is om letterlijk samen een dorp te bouwen. Ook mochten de leerlingen op de raadzetels achter de microfoons zitten en met elkaar in debat gaan over de gemaakte keuzes.

