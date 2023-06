Scooterrijder in botsing met politieauto en vlucht

di 27 juni 2023 13.49 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder sloeg maandagavond succesvol op de vlucht voor de politie. Hij deed dit te voet nadat hij in botsing kwam met de politieauto die net om de hoek kwam.

De agenten waren al op zoek naar het groepje scooterrijders omdat één van de bestuurders geen helm droeg. "Eén van de scooters passeerde het dienstvoertuig aan de rechterkant, toen wij de Brouwerssingel inreden, en raakte daarbij onze auto en kwam ten val." zo laat de politie weten.

De jongeman ging er te voet vandoor en sprong even later achterop de scooter van zijn maat. "We hebben de achtergebleven scooter in beslag genomen en doen onderzoek." De politie laat verder weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

Alles werd gefilmd door één van de scooterrijders.