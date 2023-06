Twee fietsers gewond door gladde weg (door olie)

di 27 juni 2023 13.45 uur

STROOBOS - Twee fietsers zijn dinsdag gewond geraakt bij een valpartij op de Miedweg in Stroobos. De oorzaak van het ongeval is gladheid welke werd veroorzaakt door een oliespoor.

De politie en twee ambulances werden om 13.36 uur opgeroepen. Beide fietsers - een man en een vrouw - zijn opgevangen door het ambulancepersoneel. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

De gemeente is in kennis gesteld en is ter plaatse gekomen om de weg schoon te maken. Wie het oliespoor heeft veroorzaakt, is nog onbekend.

