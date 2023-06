Voorwaardelijke werkstraf voor Westereender voor stalken ex

ma 26 juni 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het stelselmatig lastigvallen – stalken – van zijn ex-vriendin is een 24-jarige inwoner van De Westereen maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf.

Periode was niet lang

De periode dat de verdachte zijn ex heeft gestalkt was niet lang, het had maar twee weken geduurd, maar de keren dat hij via mailtjes, berichten op Instagram en Snapchat, onaangekondigde bezoekjes en al dan niet anonieme telefoontjes contact had gezocht met zijn voormalige vriendin waren talloos.

Na stopgesprek gewoon doorgegaan

Vanaf het einde van de relatie, in december 2021, tot 7 januari 2022 had de Westereender veelvuldig contact gezocht met zijn ex. Na een stopgesprek met de politie, op 31 december, was hij gewoon doorgegaan. Op dezelfde dag had hij zijn ex vijftien keer gebeld.

Door rechter-commissaris in verzekering gesteld

Zijn ex-vriendin was daar absoluut niet van gediend, maar dat was niet tot hem doorgedrongen, zei de verdachte. Op 10 januari vorig jaar werd hij door de rechter-commissaris (RC) in verzekering gesteld. Nadat hij onder voorwaarden was vrijgelaten had hij zijn ex niet meer opgezocht.

Eerder veroordeeld voor mishandeling

Inmiddels heeft hij ook een behandeling gevolgd. "Daar heb ik mezelf wel leren kennen", zei de Westereender. De man was eerder al veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex. Toen kreeg hij onder meer een contactverbod opgelegd. Hij is inmiddels verhuisd en zijn ex vertrok ook naar een andere woonplaats.

Voorwaardelijke werkstraf

"Er werd haar geen rust gegund, zij voelde zich ontzettend onveilig", merkte de officier van justitie op. Overeenkomstig de eis kreeg de verdachte een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur met een proeftijd van twee jaar.