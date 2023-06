Twijzelerheidster dealt een jaar lang speed en krijgt 1 jaar cel

ma 26 juni 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Zelf was een oud-inwoner van Twijzelerheide (40) er van overtuigd dat getuigen die hem als drugsdealer hadden aangewezen tegen hem samenspanden en hem een hak wilden zetten, maar de rechter dacht er anders over.

Zwaardere straf

Voor het dealen van speed voor de periode van een jaar werd de Twijzelerheidster door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Er had ook zomaar een zwaardere straf uit de bus kunnen komen, merkte de rechter op. Maar het Openbaar Ministerie (OM) had ervoor gekozen om de zaak bij de politierechter aan te brengen, die mag maximaal tot een jaar cel opleggen.

Bewijs was overweldigend

Er kwam nog twee maanden extra bij: van een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van zes maanden zette de rechter twee maanden om in een definitieve vrijheidsstraf. Van de overige vier maanden werd de proeftijd met een jaar verlengd. Het bewijs dat er lag tegen de Twijzelerheidster was nogal overweldigend. Een groot aantal 'klanten’ had bij de politie verklaard dat ze speed bij hem hadden gekocht.

'Snoepjes’ en 'snelle’

De klanten hoefden er lang niet altijd achteraan te bellen, de Twijzelerheidster bood zijn handel ook wel actief aan door bij de mensen langs te gaan. In zijn telefoon trof de politie talloze berichten aan die alleen maar betrekking konden hebben op het dealen van drugs. In de berichten kwamen bijnamen voor speed voorbij, zoals 'snoepjes’ en 'snelle’. "Als je in De Westereen speed moet hebben moet je bij – naam van de verdachte, red. - zijn", had een van de afnemers verklaard.

'Junkie-achtige types’

Een ander had tegen de politie gezegd dat het net een winkel was bij de Twijzelerheidster. Die bleef ontkennen, ondanks de grote bewijslast die er tegen hem lag. Mensen die tegen hem hadden verklaard spanden tegen hem samen en wilden hem een hak zetten, zei hij. De politie was bij hem terechtgekomen na meldingen van buurtbewoners, dat de man vanuit zijn woning drugs verkocht en dat 'junkie-achtige types’ door de schuttingdeur in en uit liepen. Op 29 juli vorig jaar kwam de politie bij de verdachte aan de deur.

Speed in de woning was "oud spul"

Er werd iets meer dan zeven gram speed in de woning aangetroffen. "Oud spul", volgens de Twijzelerheidster. Hij was in juni vorig jaar veroordeeld voor dealen, nadat hij in mei 2021 was aangehouden. Eigenlijk was hij nooit gestopt met dealen, stelde de officier van justitie vast. De door de politierechter opgelegde straf was overeenkomstig de eis, inclusief de voorwaarden dat de man zich moet melden bij de reclassering en dat hij in de twee jaar durende proeftijd moet meewerken aan controles op het gebruik van verdovende middelen.