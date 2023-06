Kollumer vrijgesproken van slaan met bierfles

ma 26 juni 2023 14.55 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Kollumer is maandag vrijgesproken van een mishandeling met een bierfles. Omdat getuigen zeer wisselend hadden verklaard kwam de politierechter tot een vrijspraak.

Getuigen wezen de verdachte aan

De uitkomst was wellicht anders geweest als de rechter en de officier van justitie alleen moesten afgaan op wat de getuigen tegenover de politie hadden verklaard. In die verklaringen hadden de meeste getuigen de verdachte aangewezen als degene die begin augustus 2021 op een feestje in een woning in Kollumerzwaag iemand met een bierfles in het gezicht had geslagen.

Verklaringen afgelegd in aanwezigheid van andere getuigen

De getuigen hadden echter wel hun verklaringen afgelegd in aanwezigheid van de andere getuigen. Het zou volgens de officier zomaar kunnen zijn dat de getuigen niet anders dúrfden te verklaren om anderen niet tegen het hoofd te stoten. De zaak was in april vorig jaar al een keer aangehouden op verzoek van advocaat Fer Grijmans. De raadsman wilde dat getuigen bij de rechter-commmissaris (RC) gehoord zouden worden.

Harde klap op het jukbeen

Die verklaringen wierpen een heel ander licht op de zaak. In eerste instantie, voor het RC-verhoor, wees alles erop dat de verdachte het slachtoffer met opzet met de bierfles had geslagen. Dat zou zijn gebeurd omdat het slachtoffer, terwijl hij met iemand aan het bellen was, iets beledigends over de Kollumer zou hebben gezegd. Met een harde klap zou de Kollumer het slachtoffer met de fles op het linker jukbeen hebben geslagen.

Er werd gevreesd voor een hersenschudding

De Kollumer zou door meerdere aanwezigen zijn mishandeld, voor hij via de achterkant van de woning kon ontsnappen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, zelfs tot twee keer toe omdat er werd gevreesd voor een hersenschudding. Meteen na het incident hadden verschillende getuigen gelijkluidende verklaringen afgelegd: de verdachte had het slachtoffer met een bierfles vol in het gezicht geslagen.

Niet veel of helemaal niets gezien

Drie getuigen waren bij de RC veel minder overtuigd van wat ze hadden gezien. Daar hadden de getuigen verklaard dat ze niet veel of helemaal niets hadden gezien. Slechts één getuige die belastend over de verdachte had verklaard bleef bij zijn verhaal. Maar dat was ook meteen een vriend van het slachtoffer, constateerde de officier. De verdachte had zelf verklaard dat hij op een gegeven moment was geduwd en vastgepakt en om zich heen had gezwaaid. "Misschien had ik toevallig een flesje in de hand", zei hij tegen de rechter.

"Vreemd dat in een kleine ruimte mensen niets hebben gezien"

"Het dossier hangt van vaagheden aan elkaar. Ik heb de waarheid in dit dossier niet gevonden", concludeerde de officier. Zij vond dat de Kollumer moest worden vrijgesproken. Advocaat Grijmans dacht er net zo over. "Het is eigenlijk heel vreemd dat in een betrekkelijk kleine ruimte mensen niet hebben gezien wat er is gebeurd", stelde de raadsman. De rechter was het met de officier en de advocaat eens en sprak de verdachte vrij.