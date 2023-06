Agenten die betrokken waren bij dodelijk schietincident niet vervolgd

ma 26 juni 2023 14.50 uur

BOELENSLAAN - De drie agenten die in de nacht van 15 op 16 september 2021 betrokken waren bij een dodelijk schietincident in Boelenslaan worden niet vervolgd. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. Het OM is, na onderzoek van de Rijksrecherche, van mening dat zij een gerechtvaardigd beroep kunnen doen op noodweer.

Bij het incident aan de De Fjouwer Roeden kwam de 28-jarige bestuurder om het leven. De man werd door agenten achtervolgd tot het voertuig in Boelenslaan eerst tot stilstand kwam. Vervolgens zou de man, volgens het onderzoek, achteruit zijn gereden.

De agenten moesten volgens het onderzoek in een fractie van een seconde beslissen toen het voertuig achteruit op hun af reed. Aangezien de bestuurder daarvoor ook al onvoorspelbaar rijgedrag zou hebben vertoond besloten zij te schieten. Er is geen uitsluitsel te geven over het moment dat het dodelijke schot zou zijn gelost.

Direct na het incident is de politie begonnen met het onderzoek. Hierbij werd ook een politiedrone ingezet en kwam de Forensische opsporing ter plaatse. Dit onderzoek ter plekke duurde zo'n 15 uur.