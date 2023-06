Reclamepanelen van SOA festival vermist

ma 26 juni 2023 13.45 uur

SURHUIZUM - Acht reclamepanelen van het Surhuizum Open Air (SOA) festival zijn vermist geraakt. De organisatie kwam bij het ophalen van de reclameborden er achter dat er een aantal waren verdwenen.

Het gaat om de in Kollum, Drogeham (Tillewei), Surhuisterveen (Vierhuisterweg), en Twijzel (Optwizel) geplaatste borden. Ze hingen langs de weg aan palen. De organisatie roept iedereen op of er iemand is gezien die met de borden liep. "Waar hangt ineens een dergelijk bord op de slaapkamer of in een keet? "

De panelen zouden namelijk voor de volgende editie weer worden gebruikt. Zo hoefden er dan alleen maar een nieuwe sticker te worden besteld. De organisatie laat weten: "Als de borden niet terugkomen, moeten we 8 hele borden ten bedrage van bijna 200 euro bij bestellen. Dus graag ontvangen we op één of andere manier de 8 vermiste kanaalplaten terug. Een gouden tip belonen we met een of meer combikaarten voor SOA 2023.

Oh ja, we hadden een vergunning voor het plaatsen van de borden op de bestemde palen, dus de gemeente heeft ze niet."