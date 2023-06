Rondleidingen door historisch Ferwert

zo 25 juni 2023 17.05 uur

FERWERT - Ook deze zomer is het weer mogelijk een rondleiding te volgen door de prachtige historische kern van Ferwert. Een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers zal bij toerbeurt eens in de twee weken - op zaterdagmiddag - een rondleiding van circa 1 uur verzorgen op en rondom het Vrijhof voor zowel toeristen, dorpsbewoners als andere belangstellenden.

Ben je nieuwsgierig naar de rijke historie van Ferwert? De gidsen weten veel over de geschiedenis van het dorp maar vertellen ook boeiende verhalen en leuke anekdotes.

Op zaterdag 1 juli om 14:00 uur zal de eerste rondleiding van start gaan. De gids wacht u op bij het poortje op het Vrijhof. Op de overige zaterdagen (15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september) starten de rondleidingen eveneens hier om 14.00 uur.

De data vallen, niet toevallig, samen met 'Tsjerkepaad'. Meestal eindigt de rondleiding in de Sint Martinuskerk en kan de toren worden beklommen.

De data worden ook gepubliceerd op www.ferwertonline.nl.

Opgave vooraf is niet nodig en de deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor groepen is het ook mogelijk om op afspraak een rondleiding te reserveren op een andere datum en tijd. U kunt voor het maken van een afspraak mailen naar dorpsgidsferwert@gmail.com.

Op de genoemde zaterdagen worden er in de Sint Martinuskerk onder de noemer Kunst in de Kerk eveneens exposities van diverse kunstenaars gehouden. De tijden hiervan zijn 10:00 tot en met 17:00 uur. Kortom: deze zomer is er volop te beleven in Ferwert.