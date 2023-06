Man (30) onder invloed raakt van de weg op Trekweg

zo 25 juni 2023 13.00 uur

BUITENPOST - Een 30-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagavond aangehouden nadat hij met zijn auto van de weg was geraakt op de Trekweg tussen Augsbuert en Buitenpost. Even na 22.00 uur belandde de man met zijn auto in een droge sloot.

Hij raakte niet gewond maar bleek wel onder invloed te zijn, hierop werd hij aangehouden. Op het politiebureau bleek dat de man naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van alcohol en drugs had gereden. Een berger heeft de auto geborgen.