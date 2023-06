Bermbrandjes geblust ten oosten van Hurdegaryp

za 24 juni 2023 09.53 uur

HURDEGARYP - De brandweer van Gytsjerk moest zaterdag vroeg in actie komen voor twee bermbrandjes. Er was brand ontstaan in een een bult hooi aan de Rijksstraatweg op de kruising met de Langedyk. Ook was er brand, even verderop bij de onderdoorgang van de Noarder Omwei.

De brandweer heeft beide branden geblust. Het is onbekend of de brand vanzelf was ontstaan of dat er sprake is van brandstichting.

FOTONIEUWS