Ameland met stomheid geslagen dat plannen Wagenborg doorgaan

za 24 juni 2023 09.29 uur

NES (AMELAND) - Het college van Ameland vindt het onbegrijpelijk dat Wagenborg, volstrekt tegen het advies van de consumentenorganisaties en de gemeente in, de versoberde dienstregeling toch invoert. Ook noemt zij het uiterst teleurstellend dat het ministerie van I&W heeft besloten om deze gewijzigde dienstregeling voor maar liefst zes weken toe te staan, zolang het onderzoek naar andere mogelijkheden loopt.

De gemeente Ameland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze beslissingen en ook zeker over de timing van deze grote dienstroosterwijziging. Burgmeester Leo Pieter Stoel: "Het besluit van de staatssecretaris heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en daarmee de leefbaarheid en het toerisme op Ameland, dat net aan het begin van het zomerseizoen staat. We hebben er alle begrip voor dat er veiligheidsonderzoeken gedaan worden, maar om de dienstregeling onder het mom van overmacht zo ingrijpend te laten wijzigen voordat de resultaten van deze onderzoeken beschikbaar zijn, creëert onnodige onrust en chaos."

"Het doet geen recht aan de praktijk op het Wad om voor de komende zes weken te stellen dat er op ieder moment sprake zal zijn van overmacht. Dat is ondoordacht en buitenproportioneel. Het generaliseren van overmacht legitimeert voor inwoners, werknemers en gasten niet deze ingrijpende verandering in de dienstregeling. En dat die wijziging slechts vier dagen voor de ingangsdatum wordt gecommuniceerd baart ons grote zorgen. We vragen ons af of alle partijen in de keten van vervoer (busmaatschappij, transportbedrijven, parkeervoorzieningen, taxi’s) de wijziging op kunnen vangen. Veel passagiers zullen vragen hebben over hun reserveringen, dit kan ondernemers van Ameland enorm schaden."

"Naast de uitval van vele afvaarten is het is voor ons onbegrijpelijk dat wordt vastgehouden aan een dienstregeling van 60 minuten waarbij vooraf bekend is dat de vertragingen nog verder zullen oplopen dan nu al het geval is. Betrouwbaarheid is voor eilanders de belangrijkste eis die gesteld wordt aan de veerverbinding en die zal nu willens en wetens nog verder verslechteren. Bovendien wordt de sneldienst afhankelijk gemaakt van de veerdienst, waarbij vertragingen ook zullen doorwerken in de tot nu toe nog betrouwbare sneldienst. De gemeente pleit al zes jaar voor een ruimere dienstregeling. Dit geeft, zo is aangegeven in het open plan proces, veel meer betrouwbaarheid en biedt bovendien meer flexibiliteit voor elkaar passerende schepen."

"Onze inwoners, ondernemers, scholieren, toeristen en werknemers en zijn een speelbal geworden van partijen die een punt willen maken. Het is logisch dat dit veel onrust geeft bij iedereen die hiermee te maken heeft."

"Wij zullen het ministerie en de rederij blijven oproepen om verantwoording te nemen voor een fatsoenlijke bereikbaarheid van ons eiland." aldus de burgemeester.