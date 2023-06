Opgesloten kat veroorzaakte voor tonnen schade aan gemeentekantoor

DOKKUM - Een opgesloten kat heeft begin mei voor tonnen schade veroorzaakt in het nieuw verbouwde gemeentehuis in Dokkum. De kat had tijdens het verblijf in het gemeentekantoor een kraan opengedraaid waardoor het gebouw forse waterschade opliep.

De bode die de deuren op de bewuste dag afsloot, had nog wel een kat gezien maar omdat hij hem niet te pakken kreeg, sloot hij het gebouw toch af.

"Omdat dizze de boarre net te pakken krige (it is in flugge, behindige en fernimstige boarre) is besletten om it gebou dochs ôf te sluten." zo laat het college van B&W weten op vragen van de FNP.

Verzekeringskwestie

Hoewel de eigenaar van de kat uiteindelijk wel is opgespoord kan de schade niet verhaald worden op hem. Ook de bode kan volgens het college niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Het zal een verzekeringskwestie worden.

Volgens het college is het vrijwel zeker dat de kat de kraan opendraaide omdat er op de ruimtes bewuste vrijdagmiddag nog droog waren en na het weekeinde niet meer.

Uit een voorzichtige schatting van de gemeente komt een schadebedrag van 200.000 tot 250.000 euro naar voren. "Sjoen dat dizze situaasje it nasjonale nijs helle hat, is de ferwachting dat it media omtinken positive gefolgen hat yn it ramt fan’e 'employer branding’." zo besluit het college in de antwoorden op de vragen van de FNP.