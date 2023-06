Brandweeruitruk door pannetje op het vuur in appartement aan Burefen

vr 23 juni 2023 13.00 uur

DRACHTEN - In een appartementengebouw aan de Burefen in Drachten ontstond vrijdag rond het middaguur paniek toen er rook op de gang werd gezien. Er was mogelijk een brand in een appartement en de politie, ambulance en brandweer werden omstreeks 12.30 uur gealarmeerd.

De brandweer kwam ter plaatse en al snel werd duidelijk dat een vergeten pannetje op het vuur de oorzaak van de rook was. Met een ventilator is de woning later gelucht.

Uit voorzorg werd een aantal andere bewoners tijdelijk naar buiten geholpen voor hun eigen veiligheid. Al snel werd duidelijk dat de situatie onder controle was.

FOTONIEUWS