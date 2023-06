Meerderheid raad tegen fusie Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

do 22 juni 2023 19.49 uur

BURGUM - Een meerderheid van de gemeenteraad in Tytsjerksteradiel is tegen een fusie buurgemeente Achtkarspelen. Er moet op korte termijn een plan komen om van de gemeente weer een zelfstandige gemeente maken.

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis in Burgum. Later op de avond werd ook duidelijk dat de raad van Achtkarspelen niet op een fusie zit te wachten.

Freddy de Haan (FNP) diende in Burgum aan het begin van de vergadering een motie in, samen met de partijen BVNL, VVD, PvdA/Groenlinks. De partijen vormen samen een meerderheid in de raad. In de motie wordt voorgesteld om uit elkaar te gaan en zelfstandig verder te gaan als Tytsjerksteradiel. Alleen CDA, ChristenUnie en D66 stemden tegen.

20 miljoen door putje

Gert van der Meijden (VDA) vindt de motie onbegrijpelijk. "Alle signalen staan op fuseren maar toch zitten er mensen in de zaal die blindelings zeggen: we gaan uit elkaar." Het CDA denkt dat er op deze manier 20 miljoen euro door het putje van Tytsjerksteradiel gaat. Het geld zou nodig zijn om het ambtenarenapparaat (dat nu samen in één werkmaatschappij werkt) uit elkaar te halen.

Slapeloze nachten

Freddy de Haan (FNP) was de eerste spreker en liet weten dat hij in shock was toen hij het voorstel hoorde om te gaan fuseren (of niet). "Tytsjerksteradiel is in begrip tot oan Amearika ta...." De Haan heeft er slapeloze nachten van gehad en na gedegen onderzoek kwam zijn partij tot de conclusie om te gaan ontvlechten. De Haan wil dat 'de mienskip ticht by polityk stiet" en dat ook zo blijft.

Tusken de minsken

De twintigjarige Jesse Looijenga vindt dat hij tussen zijn inwoners moet staan. "Wy wolle der wêze foar us minsken. Wy tsjinne de moasje yn, wy geane gewoan net fusearjen."

"Wy wolle de beste tsjinstferliening foar us ynwenners en ûndernimmers tsjin in goede priis" zo verwoordde VVD'er Dineke Wagenaar haar standpunt. Het standpunt is volgens haar zeker niet alleen op sentiment gebaseerd, zoals collega raadslid Van der Meijden stelde.

Het CDA en ChristenUnie lieten weten dat ze voor een fusie zijn. Douwe Hooijenga (CU) wil dat de raad vooruit ziet om een goede keuze te maken. In zijn ogen wordt er nu te snel een keuze gemaakt om zelfstandig verder te gaan.

Juist in de buurgemeente diende het CDA een motie in om toe te gaan werken naar een bestuurlijk zelfstandige gemeente. In Achtkarspelen werd deze motie ingediend samen met meerdere partijen en aangenomen. Alleen PvdA/GroenLinks en ChristenUnie stemden daar tegen.

Erwin Duursma (D'66) vindt het onkies om nu al een besluit te nemen terwijl er alleen opinierend over de kwestie gesproken zou worden. Pas in een later stadium zou er definitief een besluit vallen. Duursma had het proces beter willen doorlopen. "Ik voel helemaal geen ruimte meer om van elkaar te leren en een discussie te hebben." Het voelt voor hem wel als mosterd na de maaltijd.....

Duidelijkheid

Door nu een duidelijk standpunt in te nemen, heeft iedereen voor de zomervakantie al duidelijkheid over de toekomst van de twee gemeenten. Zo denken de partijen die de motie indienden.

De huidige samenwerking dateert uit 2014 waaruit de huidige werkmaatschappij is ontstaan. Na de verkiezingen in 2022 wilde het college inzetten op het versterken van de werkmaatschappij.

Begin dit jaar werd er vanuit de organisatie druk gezet om een keuze te maken omdat het 'zo' niet meer ging. Er moest een fusie plaatsvinden of een ontvlechting. Als de motie wordt aangenomen dan moet er dit jaar nog een start gemaakt worden om te gaan ontvlechten. De huidige werkmaatschappij (waar nu alle ambtenaren werkzaam zijn) zal dan op termijn ontvlecht moeten worden.