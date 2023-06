Strop van half miljoen voor nieuwe bewoners 'Maartenswouden'

do 22 juni 2023 11.10 uur

DRACHTEN - De bewoners van nieuw te bouwen huizen op een strook langs Maartenswouden in Drachten betalen uiteindelijk de afkoopsom van een half miljoen euro aan de afgehaakte projectontwikkelaar, die er eerder een zorghotel en kantoren zou bouwen. In eerste instantie betaalt de gemeente Smallingerland het bedrag aan het duo, Konst Nijkerk BV en de Van den Tweel Groep BV.

Na jarenlange gesprekken, getreuzel, halve afspraken die niet op papier waren vastgelegd zijn beide partijen overeengekomen om met betaling van de schadevergoeding afscheid van elkaar te nemen. Daarmee is de gemeente nu de weg vrijmaken voor de bouw van 22 nieuwbouwwoningen en vijftien appartementen. De bouw van kantoren op de 3,8 hectare grote strook ging vanwege de economische crisis in 2008 en volgende jaren niet door.

Smallingerland rekent met de verkoop van de grond aan de nieuwe eigenaren op een positief grondexploitatiesaldo in Maartenswouden. Voor de CDA- en CU-fracties was het collegevoorstel reden om schouderklopjes aan het adres van burgemeester en wethouders uit te delen. De lang slepende kwestie, waarin van alles mis is gegaan, komt daarmee tot een einde.

"We zijn in een fuik gezwommen, waar we nu uit kunnen", constateerde CU-raadslid Oeds van der Wijk. Hij berekende dat de kosten niet tot een half miljoen euro waren beperkt, maar op 2,2 miljoen uitkwamen. "We moeten die kosten zichtbaar houden."

ELP’ er Yntze d eVries wilde van geen complimenten weten. "In dit hoofdpijndossier zijn veel fouten gemaakt. Juridisch gezien hebben we geen poot om op te staan. Het blijft weggegooid geld. We zijn blij dat een slepende kwestie nu wordt opgelost, maar om nu met droge ogen complimenten uit te delen en te betalen om verder te gaan, gaat ons te ver." CDA-fractievoorzitter Tjebbe van der Meer bleef bij zijn standpunt dat een compliment "zeker op zijn plaats is".