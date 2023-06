Feest in AquaZoo Leeuwarden: vier Amoertijgerwelpjes geboren

do 22 juni 2023 09.51 uur

LEEUWARDEN - In AquaZoo Leeuwarden zijn vier Amoertijgerwelpjes geboren. Het is de eerste keer dat de dierentuin in Friesland jonge tijgertjes mag verwelkomen.

Het viertal werd vroeg in de ochtend van 15 juni geboren. "De geboorte van jongen is hoe dan ook heel speciaal. Je hoopt er op, maar als het ook daadwerkelijk gebeurt, is het heel bijzonder", vertelt hoofddierenverzorger William Kreijkes.

"En dan zijn het er ook nog eens vier -- dat hadden we nooit durven dromen. Tot nu toe gaat het ook echt super goed met zowel de jongen als de moeder. Het blijft altijd spannend hoe het verder zal gaan, maar vooralsnog ziet het er goed uit."

Moeder en jongen liggen momenteel nog binnen. Het is volgens Kreijkes heel lastig te voorspellen wanneer ze naar buiten gaan. "De welpjes hebben nu nog hun oogjes dicht. Die zullen komende dagen eerst open gaan. Daarna is het afwachten: de dieren mogen zelf bepalen of en wanneer ze het buitenverblijf gaan verkennen."

Bedreigd

De Amoertijger, die voorkomt in het stroomgebied van de gelijknamige rivier op de grens van China en Siberië, is in de natuur ernstig bedreigd: er leven nog maar een paar honderd dieren in de natuur. De grootste bedreiging is de mens. Er wordt veel op ze gejaagd door stropers voor onder andere traditionele Aziatische geneeskunde. Daarnaast wordt het leefgebied door bosbranden en houtkap steeds kleiner. In de laatste honderd jaar is maar liefst 93 procent van het leefgebied van deze dieren verdwenen.

Daarom hebben Europese dierentuinen een managementprogramma met als doel deze soort te behouden en te zorgen voor een gezonde populatie in de parken. Deze dieren zijn ook niet het eigendom van de dierentuinen, maar van de managementprogramma's. Per soort is er een coördinator die bepaalt welke dieren er mogen paren en waar eventuele jongen naar toe gaan. Hierbij is geen geld gemoeid.

"Dierentuinen kunnen dus geen dieren kopen of verkopen", legt Kreijkes uit. "Als je als park een bepaald dier wil, moet je echt aantonen dat je goed voor de soort kan zorgen en dat je aan alle eisen voldoet."

Splinternieuw verblijf

AquaZoo mocht vanuit het programma vorig jaar de twee volwassen tijgers verwelkomen in het splinternieuwe, meer dan vijfduizend vierkante meter grote verblijf, bestaande uit grotten, heuvels, klimbomen en een waterloop. Het vrouwtje Aïda komt uit Safaripark Beekse Bergen en mannetje Vadim komt uit Sosto Zoo in Hongarije. "Er was vraag naar een extra locatie om tijgers op te vangen. Wij wilden heel graag bijdragen aan het behoud van deze soort, dus we zijn dan ook heel blij met de komst van deze vier welpen", vertelt general manager Jeroen Loomeijer. "Het is extra bijzonder dat ze nu zijn geboren in het jaar dat wij onze twintigjarige verjaardag vieren. Een mooier cadeau hadden we ons niet kunnen wensen."

AquaZoo draagt ook bij aan de ondersteuning van de tijgers in het wild. De dierentuin helpt namelijk via Stichting Wildlife de Wildlife Conservation Society (WCS). Deze society zet zich onder andere in voor de Amoertijgers.

WCS heeft bijvoorbeeld een programma opgezet om de stroperij in officieel beschermde gebieden tegen te gaan. Zo sporen ze stropers op en praten ze met één van de grootste houtkapbedrijven over het sluiten van wegen die zijn aangelegd om hout te vervoeren. Deze wegen gaan namelijk dwars door het leefgebied van deze diersoort, waardoor het voor stropers gemakkelijker is om gebieden binnen te komen. Inmiddels zijn er al negen van deze houtkap-wegen gesloten.