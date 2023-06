KNRM viert 200-jarig bestaan

wo 21 juni 2023 14.30 uur

LAUWERSOOG - In 2024 bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 200 jaar. Vanaf 11 november 2023 start een jubileumjaar vol activiteiten, evenementen en campagnes voor vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek.

Deze week maakte de KNRM het programma bekend en onthulde een speciaal jubileumlogo. Dat gebeurde samen met de Royal National Lifeboat Institution (RNLI), de Britse reddingmaatschappij, zij vieren in 2024 ook hun 200-jarig bestaan.

Het jubileumprogramma staat volledig in het teken van het vieren en gedenken van het reddingswerk en de redders van de KNRM. Reddingstation Lauwersoog is er al sinds 1969. Daarvoor was het station gevestigd op Oostmahorn met de beroemde reddingboot de Insulinde onder leiding van schipper Mees Toxopeus.

Wat in al die jaren hetzelfde is gebleven? De vrijwillige redders! Die zonder steun van de overheid en kosteloos klaarstaan voor wie in nood is. Met hulp van lokale donateurs, bedrijven en sponsors. En met als belangrijkste beloning: dankbaarheid.

Naast het vieren en gedenken zal het jubileumjaar gebruikt worden om meer bekendheid te geven aan het werk van de KNRM in al haar facetten. Van de Search and Rescue (SAR) door 45 reddingstations, de kusthulpverlening, de strandbewaking op de Friese Waddeneilanden door onze lifeguards en de wereldwijde medische adviezen aan zeevarenden van onze Radio Medische Dienst. Als meer Nederlanders donateur worden of op andere manieren het reddingswerk gaan steunen, kan de KNRM ook in de toekomst mensen en dieren in nood blijven helpen en redden.

Programma jubileumjaar KNRM 200 jaar

Het jubileumjaar loopt van 11 november 2023 tot 11 november 2024, de officiële verjaardag van de KNRM. Het overkoepelende thema is 'omringd door het verleden, op weg naar de toekomst'. Het jubileumjaar zit vol landelijke en lokale activiteiten, tentoonstellingen, podcast- en YouTube-series.

Nieuw logo KNRM 200 jaar

Speciaal voor het jubileumjaar ontwikkelden de RNLI en de KNRM een jubileumlogo. Het nieuwe logo werd deze week tijdens het World Maritime Rescue Congress in Rotterdam onthuld door Jacob Tas, directeur KNRM en Mark Dowie, directeur Royal National Lifeboat Institution (RNLI). De Britse reddingmaatschappij viert in hetzelfde jaar als de KNRM haar 200-jarig bestaan.

Historie KNRM

Tot in 1824 bestond er langs de Nederlandse kust geen reddingsorganisatie. Een initiatief waarbij de staat in 1809 roeireddingboten ter beschikking stelde, liep op niks uit door gebrek aan lokale motivatie en toezicht. Een noodlottige reddingsactie door een aantal kustbewoners van Huisduinen in 1824 veranderde alles.

Het was de aanleiding voor een particulier initiatief een zelfstandige reddingsorganisatie op te richten. Met steun van particulieren en rederijen werd de basis gelegd voor wat nu nog steeds het succes bepaalt van de KNRM: vrijwillige bemanningen, kosteloze hulp, zonder overheidssteun en maximaal gericht op de veiligheid aan boord van de reddingboten, al 200 jaar lang.