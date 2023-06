Waardecheque van ruim 6000 euro voor Bonifatiuskapel

wo 21 juni 2023 10.26 uur

DOKKUM - Pastoor Paul Verheijen ontving afgelopen week een waardecheque van ruim 6000 euro uit handen van Gaathze Kloosterman van Lionsclub Dokkum Bonifatius.

Dit bedrag was op 20 mei jongstleden bij elkaar gefietst door een recordaantal deelnemers aan de 5e Lauwersmeer Fietstocht. Dit bij elkaar gefietste geld zal worden besteed aan de renovatie van het park rondom de Bonifatiuskapel.

"We zijn ontzettend blij met dit geld zodat we het processiepark een serieuze opknapbeurt kunnen geven. Ook onze bisschop (Ron van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden, red.) was blij verrast", aldus pastoor Paul Verheijen. "In 2026 bestaat de Bonifatiuskapel 100 jaar", vervolgt Kees Bangma, vicevoorzitter van het parochiebestuur. "Dat jubileum willen we uiteraard vieren en aangrijpen om de kapel en het daar omheen liggende processiepark een opknapbeurt te geven."

Gaathze Kloosterman van Lionsclub Dokkum Bonifatius die dit jaar de organisatie van de 5e Lauwersmeertocht leidde was zichtbaar tevreden met de reacties. "Het is altijd maar weer afwachten hoeveel deelnemers de Lauwersmeertocht trekt. Dit jaar hebben we met z’n allen er ook weer hard aan gewerkt om nog meer fietsers naar Dokkum en Zoutkamp te halen en dat is gelukt. Met de hoogste opbrengst tot nu toe. Hoe mooi is het om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de kapel waaraan ook de naam van onze club refereert."

De Lauwersmeertocht is enkele jaren geleden door Lionsclub Dokkum Bonifatius bedacht om mensen in beweging te krijgen langs Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Voor de toerrijders is er een afstand van 65km, voor de ambitieuze fietsers een ronde van 100km.

De opstapplaatsen zijn in Dokkum en Zoutkamp. De Lauwersmeertocht is voor veel fietsliefhebbers een laatste training voor de Elfstedenfietstocht die in het hierop volgende Pinksterweekend plaatsvindt. De 2024 editie van de Lauwersmeetocht staat gepland op 11 mei, de zaterdag na Hemelvaart.

Voor meer informatie gaat u naar de website www.lauwersmeertocht.nl