Man en zoontje stelen hogedrukreiniger bij de Action

di 20 juni 2023 21.18 uur

BURGUM - Een man met zijn zoontje van 3 of 4 jaar oud is dinsdag door de politie in de kraag gevat. Het tweetal had even daarvoor een hogedrukreiniger van Karcher gestolen in de Action aan de Markt in Burgum.

Dankzij een getuige werd het winkelpersoneel op de diefstal geattendeerd. De getuige zag dat de man de hogedrukreiniger in zijn trolley deed en even later bij de kassa alleen een waterpistooltje afrekende voor zijn zoontje.

Zijn zoontje had de trolley bij zich en samen liepen ze naar buiten. Het winkelpersoneel is achter de dief aangegaan nadat de getuige het had gemeld.

De man is door een personeelslid staande gehouden. De politie is daarna ter plaatse gekomen om de man aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau.