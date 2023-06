Verslaafde verdachte reed onder invloed van drugs en woonde in zijn auto

di 20 juni 2023 14.15 uur

LEEUWARDEN - Dat rechtszaken regelmatig wel erg lang op de plank blijven liggen, leidt in de rechtszaal soms tot grote irritatie. Verdachten die een positieve draai aan hun leven hebben gegeven, worden na jaren nog eens geconfronteerd met een verleden dat ze meestal liever willen vergeten.

Hopeloos in de knoei

Maar het kan ook andersom: verdachten die hopeloos in de knoei zaten, krijgen de tijd om te bewijzen dat het hun goed gaat als de zaak na jaren nog eens voor de rechter komt. Dat ging ook op voor een 32-jarige inwoner van Leeuwarden. Die was drie jaar geleden duidelijk aan lager wal geraakt, hij was zijn huis kwijt en woonde in zijn auto.

Speed en GHB gebruikt

Daarmee reed hij op 10 juli 2020 over de Centrale As toen de politie hem in het kader van een snelheidscontrole staande hield. De speekseltest duidde op het gebruik van speed. De bloedtest wees uit dat de man, naast speed, ook GHB had gebruikt. Destijds ging het niet goed met hem, vertelde hij de rechter.

"Auto was alles wat ik had"

"Mijn auto was alles wat ik had". De auto was zijn vervoermiddel en zijn woning, die was hij kwijtgeraakt. Waarom hij in de auto was gestapt nadat hij drugs had gebruikt, wilde de rechter weten. De Leeuwarder antwoordde dat hij op weg was naar een slaapadres. "Ik gebruikte toen heel veel", bekende hij.

Volgende station is een gevangenisstraf

Hij is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs werd ingevorderd, dat ligt nu bij het CBR. Hij had al meerdere werkstraffen gehad, een gevangenisstraf zou het volgende station zijn. Dat zag de verdachte niet echt zitten. "Dat geeft alleen maar stress en meer ellende. Maar ik doe met alle plezier een werkstraf".

Een nieuw leven opgebouwd

Destijds was hij verslaafd, maar na een verblijf in een kliniek zou hij helemaal drugsvrij zijn en heeft hij een nieuw leven opgebouwd. Advocaat Bart Canoy merkte op dat zijn cliënt nu woonruimte heeft en in contact staat met de reclassering.

"Deze man is helemaal los van zijn verleden"

De zaak was zo oud dat kon worden volstaan met een rechterlijk pardon, vond Canoy. "Hij is van heel ver gekomen, deze man is helemaal los van zijn verleden", aldus de raadsman. Helemaal geen straf opleggen ging de rechter iets te ver. Hij hield het bij een werkstraf van 30 uur. De door de officier van justitie geëiste rijontzegging van zes maanden nam de rechter vanwege de ouderdom van de zaak niet over.