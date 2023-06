Oké-PC IT integreerde ICT van alle bedrijven SMI Groep

di 20 juni 2023 10.00 uur

BURGUM - Ze bestaan dit jaar 43 jaar en hebben met name de laatste jaren veel het nieuws gehaald met overnames. Broers Bert en Bauke Spijksma van SMI Groep (Dokkum en Leeuwarden) zijn dan ook rasondernemers. Om bij al die ontwikkelingen ook synergievoordelen te behalen op ICT-gebied werkte SMI intensief samen met Oké-PC IT uit Burgum.

De SMI Groep is een professionele speler die met 250 medewerkers voor tal van markten en sectoren diverse producten aanbiedt. De groei zit er goed in, zo vertelt ook directielid Bauke Spijksma. "In de laatste jaren hebben we diverse bedrijven overgenomen. Die verschillende bedrijfsonderdelen moeten in beginsel allen hun eigen broek ophouden, maar je probeert natuurlijk daar waar het kan wel synergie te halen."

De SMI Groep bestaat uit drie divisies en in totaal negen bedrijven. Onder SMI Manufacturing vallen de drie productiebedrijven binnen de groep, SMI Dokkum, SMI Plaatwerk en SMI vdPloeg. Gezamenlijk bieden zij een unieke combinatie aan diensten in de metaalindustrie. SMI Maritime verenigt de bedrijven die opereren in de maritieme sector, allemaal onder hun eigen naam; Cramm Yachting Systems, Hydromar Marine Equipment, Swissway Boarding Equipment, Cramm Helicopter Landing Systems en Nieland Shipbuilding presses. Tot slot omvat de derde divisie, SMI Security, het bedrijf OD Security dat body scanners maakt voor gevangenissen en douanes.

Vooroplopen

ICT is een wezenlijk onderdeel van alle bedrijfsprocessen, zo vertelt Spijksma. "We willen vooroplopen op het gebied van ICT", aldus de directeur. "De integratie van de bedrijven was het ideale moment om alles vanaf de grond goed op te bouwen."

Voor de integratie van de bedrijven heeft SMI gekozen voor een meerjarige samenwerking met Oké-PC IT uit Burgum. Ooit begonnen als kleine computerwinkel is het bedrijf in dertig jaar tijd uitgegroeid tot een ICT-dienstverlener voor vele klanten in diverse sectoren, zoals de metaalindustrie, het onderwijs, de handel en de recreatiebranche. Het bedrijf heeft intussen een 25-tal medewerkers en heeft in de loop der jaren een solide positie opgebouwd als betrouwbare partner voor het ontwerp, de bouw en het beheer van geavanceerde ICT-oplossingen.

"De verhuizing en integratie van de verschillende bedrijven van de SMI Groep was een veelzijdige uitdaging", aldus Jan Bekius, managing partner bij Oké-PC IT. "Alle ondersteunende en productieprocessen binnen de SMI Groep zijn volledig afhankelijk van ICT. Het simpelweg in elkaar schuiven van bestaande ICT-omgevingen zou geen schaalvoordelen opleveren en voor een complexere omgeving zorgen. In nauwe samenwerking met het ICT-team van de SMI Groep hebben we een ontwerp gemaakt waarbij beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van data en processen de allerhoogste prioriteit heeft."

Zorgeloos werken

En dat is naar volle tevredenheid verlopen, zo stelt IT-manager Martin van der Kaap van SMI Groep. "De specialisten van Oké-PC IT hebben ons uitstekend begeleid in de transitie en we zijn zeer content met het resultaat. De SMI Groep heeft inmiddels ruim 250 werknemers op vier onderling gekoppelde locaties, die allemaal afhankelijk zijn van een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving. Dankzij de intensieve samenwerking met Oké-PC IT zijn alle voorzieningen op orde en kunnen we zorgeloos blijven produceren en ondernemen. Wat mij vooral is bijgebleven van samenwerking met Oké-PC IT is de flexibiliteit, de brede expertise en de heldere communicatie. Er is tevens een uitstekende samenwerking en regelmatig overleg met de Werkplek- en Applicatiebeheerder van de SMI Groep, Thony van der Veen. Uiteraard spelen de ICT-kosten ook een rol. De keuze voor een hybride-cloud oplossing heeft ons de voordelen gebracht van snelheid, veiligheid en beschikbaarheid voor een scherpe prijs."

Digitale veiligheid

"Perfecte beveiliging bestaat helaas niet, maar je moet als organisatie toch alles doen om cybercriminelen buiten de deur te houden", vertelt Ronald Zijlstra, directeur van Oké-PC IT. "Omdat de techniek in de basis goed is dichtgetimmerd, is het lekken van toegangsinformatie door medewerkers één van de grootste gevaren. Wij verzorgen daarom ook regelmatig trainingen voor de medewerkers van SMI, om ze alert te houden voor de gevaren van phishing, malware en identiteitsfraude." Zeer recent is een phishing-test uitgevoerd in overleg met de SMI Groep Werkplek- en Applicatiebeheerder. De resultaten worden gebruikt om de organisatie steeds bewuster en weerbaarder te maken voor dit soort bedreigingen.

Uitdaging

De samenwerking met de SMI Groep verloopt zeer prettig, zo stelt Jan Bekius. "Een klant met een heldere visie op het belang van stabiele en veilige IT, die knopen door durft te hakken en bewust kiest voor een lokale partner. De intensieve samenwerking van de afgelopen twee jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben grote stappen kunnen zetten en alle betrokkenen mogen trots zijn op het resultaat."

Tot slot: wat zijn de toekomstplannen van Oké-PC IT? Zijn ze actief op zoek naar meer van dit soort uitdagende omvangrijke projecten? Ronald Zijlstra: "We kiezen ervoor een breed georiënteerde specialist te blijven. Daarbinnen is zeker nog ruimte voor nieuwe klanten en projecten. Steeds meer klanten besteden het gehele ICT-beheer aan ons uit. Grotere organisaties hebben vaker een eigen ICT-afdeling, daarbij zien we dat we steeds vaker ingehuurd worden voor security- en migratieprojecten, voor monitoring en als expert bij technische uitdagingen."

www.smi.nl

www.okepc.nl