De Kûpe in Buitenpost heeft sluitende begroting in eerste jaar

ma 19 juni 2023 15.29 uur

BUITENPOST - Zwembad De Kûpe in Buitenpost voorziet in een behoefte. Het zwembad heeft in haar eerste jaar sinds de nieuwbouw bovendien een positief financieel resultaat gehaald. "Dat lukt vrijwel geen enkel zwembad in ons land." aldus de gemeente Achtkarspelen.

De Kûpe werd compleet herbouwd in 2021 en is sindsdien van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en in de weekeinden bezet. \'’De meiwurkers en lieding fan De Kûpe fertsjinje in grut komplimint. It swimbad draait optimaal. Jo hearre hast noait dat in swimbad sels syn broek ophâlde kin," zegt Spoelstra lovend.

Gemeentekas

In het haalbaarheidsonderzoek was rekening gehouden met een benodigde gemeentelijke bijdrage van 81.000 euro per jaar. Deze gereserveerde vergoeding vloeit nu terug in de gemeentekas. "Wy meie efternei fêststelle dat de gemeenteried in goed belút nommen hat mei de nijbou fan De Kûpe", meent Spoelstra.

Leszwemmen

De wethouder benadrukt wel dat 2022 een bijzonder jaar was, dat geen harde financiële garanties biedt voor de toekomst. Zo verdubbelde het aantal leszwemmers na de coronaperiode bijna, van 450 naar 850 mensen.



Verder wordt er gebruik gemaakt van het zwembad door de zwem- en waterpoloclub en door doelgroepen als revalidatie en ouderen. Uit bezoekersgegevens blijkt ook dat De Kûpe een aanzuigende werking heeft op recreatieve bezoekers uit de hele regio. Het is de komende jaren dan ook een kwestie van passen en meten om tijd en ruimte te bieden aan alle behoeften.

Energie

Het zwembad is vrijwel energieneutraal en maakt gebruik van restwarmte van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Dankzij dit concept heeft het zwembad geen last gehad van de extreem hoge energieprijzen. De Kûpe is met het nieuw ingerichte voorterrein een prachtige entree en een visitekaartje voor Buitenpost.